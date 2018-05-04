Стоит ли ждать фееричного финала Лиги Европы УЕФА? Прогноз
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе вынесли приговор по громкому делу о хищении ребенка
Пьяный пензенец поплатился жизнью за оскорбления приятеля
Пензенец набросился на росгвардейца с молотком
Жительница Башмаково заплатит 40 тысяч за бутылку водки
В Неверкинском районе мужчину будут судить за смерть отца
Учитель сколотил миллионный капитал на участках-призраках
В Пензе мужчина вынес из аптеки косметику
В Сосновоборске мужчину «успокоили», отрубив голову
В Пензе двое полицейских повесили на бродягу дело о боеприпасах
Пензенский работник проиграл все деньги заказчика в автоматах

Дело пензенского депутата Георгия Тюрина передали в суд

4 мая в 17:29 258 просмотров

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Пензенской городской Думы Георгия Тюрина передали в суд.

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая, дело с обвинительным заключением передали в Первомайский районный суд.

Судя по информации на официальном сайте суда, пока дата первого заседания не определена.

Напомним, депутата Гордумы подозревают в покушении на взятку в 25 млн рублей за содействие в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства. До 25 октября он будет находиться под домашним арестом.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...