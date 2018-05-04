Дело пензенского депутата Георгия Тюрина передали в суд

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая, дело с обвинительным заключением передали в Первомайский районный суд.

Судя по информации на официальном сайте суда, пока дата первого заседания не определена.

Напомним, депутата Гордумы подозревают в покушении на взятку в 25 млн рублей за содействие в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства. До 25 октября он будет находиться под домашним арестом.