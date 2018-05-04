Пьяный пензенец поплатился жизнью за оскорбления приятеля

В Пензе мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности знакомому.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, днем 2 мая пензенец был в гостях у своего знакомого, через некоторое время к ним присоединился еще один приятель и сосед, все вместе они начали выпивать.

Во время вечеринки двое гостей поссорились. Мужчина начал оскорблять пензенца, тогда тот подошел к дебоширу, сидящему на подоконнике, и ударил его по лицу, после чего оппонент выпал из окна. Потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

«Решается вопрос о предъявлении обвинения жителю Пензы и избрании ему меры пресечения», — добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.