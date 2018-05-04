На тропе здоровья Города Спутника состоялось «Птичье новоселье» (видео)

В Городе Спутнике ежегодно проходят экологические акции и праздники. Эта весна не стала исключением: в минувшую пятницу десятки семей пришли на тропу здоровья, чтобы повесить домики для птиц.

Компания «Термодом» раздала скворечники в детские сады, ребята вместе с родителями раскрасили их. Фантазию никто не ограничивал, поэтому теперь на деревьях висят настоящие произведения искусства. Яркие, веселые изображения на скворечниках радуют глаз, но главное — у пернатых появились собственные домики, где они смогут жить, растить птенцов и радовать жителей Спутника своими песнями.

Компания «Термодом» проводит такие праздники каждый год, они объединяют семьи, дарят положительные эмоции, прививают малышам бережное отношение к природе и позволяют им почувствовать свою причастность к природе, ответственность за нее.

«Будем теперь гулять и посматривать, какие птички поселились в нашем домике», — рассказал гость Спутника Олег Караулов.

Для малышей «Термодом» по традиции подготовил веселую программу с играми, конкурсами и сладкими призами. Пока папы забирались на стремянку и крепили домики для птиц, дети веселились и играли с Миньоном и Петухом.

Ребята остались довольны праздником, ведь каждый участник получил сладкий приз и море впечатлений.

«Спасибо «Термодому», что каждый раз устраивает такие прекрасные акции. Наш ребенок очень любит участвовать в них, танцевать, водить хороводы, рисовать. Всегда ждем чего-то нового, и «Термодом» оправдывает наши ожидания. Это один из лучших районов для семей с детьми», — отметила жительница Спутника Эльвира Ледяева.

«Птичье новоселье» — лишь один из многих праздников, которые каждую неделю проходят в Городе Спутнике. Информацию о них вы можете получить на сайте в разделе «Афиша».