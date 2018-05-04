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В Пензе вынесли приговор по громкому делу о хищении ребенка

4 мая в 17:59 178 просмотров
, желающая вернуть своего ребенка после того, как оставила семью.

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В Пензе осудили двоих мужчин за самоуправство с применением насилия. На такой шаг их заставила пойти женщина, желающая вернуть своего ребенка после того, как оставила семью.

Следователи выяснили, что мать ушла из семьи и оставила на воспитание отцу малышку. Женщина долгое время не навещала дочь, а в ноябре 2017 года вдруг решила забрать ее себе. За время отсутствия она успела обзавестись новым супругом. Злоумышленники составили план действий, по которому девочку вместе с мамой должны были отправить на машине в Оренбургскую область к знакомому мужчины. За помощь новоиспеченная семья обещала подарить ему ноутбук и домашний кинотеатр.

21 ноября оба мужчины и женщина приехали к дому, где жила девочка. Ребенок в это время находился с бабушкой, отец ушел на работу.

Один из злоумышленников постучал в квартиру, он представился почтальоном и сказал, что принес заказное письмо. Бабушка с малышкой на руках открыла дверь, мужчина тут же толкнул женщину и, брызнув ей в лицо из газового баллончика, забрал ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Пензенской области.

Свидетелем произошедшего стал сосед потерпевших, он пытался помешать негодяю, но тот также брызнул ему в лицо из баллончика. В итоге малышку нашли в одном из поселков Оренбургской области.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения малолетнего ребенка, после выяснения всех обстоятельств статью изменили на самоуправство, совершенное с применением насилия.

По решению суда, обоим мужчинам назначили по полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.


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