В Пензе на набережной прошли соревнования по дуатлону (видео)

В первенстве Пензенской области по дуатлону приняли участие более 20 молодых спортсменов. Они состязались в беге и езде на велосипеде. Для них это один из этапов подготовки к более крупным соревнованиям, которые пройдут в Ярославле в середине июня (0+).

Бег по набережной для пензенских дуатлонистов — часть серьезных соревнований. 25 лучших спортсменов сразились за победу в первенстве Пензенской области. Дистанция состояла из трех этапов — бег, велогонка и снова бег. Рецепт удачного выступления — как и в других видах спорта.

«Усердно работать, соблюдать режим, питание, тренировки, самое главное — желание», — сказал участник первенства Пензенской области по дуатлону Егор Ванюшонков.

Юниоры бегом и на велосипеде в общей сложности должны были преодолеть 14 километров. Старшие и младшие группы спортсменов выступали по сокращенной программе. В дуатлоне побеждает тот, кто покажет лучшее время на каждом этапе.

От более популярного триатлона этот вид спорта отличается отсутствием плавания, но от этого соревнования не становятся проще.

«Наша гордость — ребята, которые занимаются этим видом спорта с малых лет и уже показали определенные результаты. Соревнования проводятся для того, чтобы они поддерживали себя в хорошей спортивной форме, набрались опыта и в будущем показывали хорошие результаты», — рассказал организатор соревнований Геннадий Маркелов.

Официально дуатлоном и триатлоном в Пензе занимаются около 100 человек. Одиннадцать пензенских спортсменов претендуют на попадание в сборную России. Сейчас триатлонисты готовятся к первым в 2018 году всероссийским стартам, сообщает телеканал «Экспресс».