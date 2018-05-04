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В Пензе инспекция ПДН проверила досуг школьников (видео)

4 мая в 20:39 176 просмотров
, чем занимаются дети во внеурочное время. Для этого они отправились в одну из школ Пензы.

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Члены общественного совета при УМВД по региону и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили, чем занимаются дети во внеурочное время. Для этого они отправились в одну из школ Пензы.

Гостей из общественного совета особенно интересовали дети, которые находятся в так называемой группе риска, то есть те, у кого сложности в семье, или те, кто находится на школьном учете.

В учебном заведении дети могут посещать бесплатные кружки по баскетболу, спортивному ориентированию, ОФП и футболу, также в их распоряжении есть бассейн, теннис и различные боевые виды искусства — айкидо, тхэквандо, карате. Кроме этого, в театральной студии «Маленькая страна» занимаются 35 детей. Есть также вокальная студия и хореографический кружок. За каждое направление отвечает педагог дополнительного образования.

«Организация досуга подростков способствует их психическому, нравственному и физическому развитию, что позволяет не допустить с их стороны противоправного поведения», — отметила инспектор ПДН УМВД России по Пензенской области Марина Колганова.

Взрослые ежедневно ведут журнал посещения факультативов. Если ребенок не пришел, сначала узнают причину, связываются с родителями. При необходимости посещают место жительства.

«Просмотрели всю документацию, думаю, что продолжим посещать школы, ознакомимся с их работой», — сказала заместитель председателя общественного совета УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Cообщает телеканал «Экспресс».


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