Замначальника пензенской колонии подозревают во взятничестве

В Пензе бывшего замначальника исправительной колонии № 4 подозревают в получении взятки в крупном размере через посредника.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в марте 2015 года один из заключенных предложил замначальнику центра трудовой адаптации осужденных составить в отношении него положительные рапорты-характеристики о якобы добросовестном отношении к труду для перевода его в колонию-поселение и условно-досрочного освобождения.

Замначальника согласился сделать это за 500 тысяч рублей, он указал, что деньги нужно будет передать частями через посредника и сообщил номер банковской карты. Она принадлежала его водителю, также отбывающему наказание в колонии.

С апреля 2015 года по август 2016 года замруководителя составил положительную характеристику, хотя знал, что осужденный не работает и не заслуживает поощрений. Он поручил подготовить такие же рапорты и нескольким своим подчиненным.

В мае 2016 года на заседании административной комиссии ИК-4 заявление осужденного об изменении вида исправительного учреждения было удовлетворено, однако Железнодорожный районный суд отказал в удовлетворении представления начальника исправительного учреждения. Через месяц замначальника посоветовал осужденному самостоятельно обратиться в суд с аналогичным ходатайством, и в августе сотрудники колонии составили для него еще одну положительную характеристику.

В итоге суд это ходатайство удовлетворил. Мужчину перевели в колонию-поселение при ИК-4, и тот устроился на работу водителем замначальника центра трудовой адаптации осужденных.

За свои действия заместитель начальника исправительного учреждения получил через более 180 тысяч рублей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.