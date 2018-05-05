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Ученые обнаружили связь между фастфудом и бесплодием

5 мая в 10:46 264 просмотра
, что любительницы фастфуда и другой жирной пищи примерно в два раза чаще страдают от бесплодия, сообщают «Известия».

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Ученые считают, что любительницы фастфуда и другой жирной пищи примерно в два раза чаще страдают от бесплодия, сообщают «Известия».

Отмечается, что вещества, которые содержащиеся в фастфуде, способны проникать в яйцеклетки и менять их работу. Кроме того, жиры, сахар и соль могут менять метаболизм и мешать нормальной работе половых органов.

Ученые выяснили, что за последние годы в экономически развитых странах бесплодие стало встречаться заметно чаще. О влиянии фастфуда на это явление медики заговорили после наблюдения за здоровьем примерно 6000 женщин, планировавших завести ребенка.

Также выяснилось, что противоположный фастфуду эффект производит употребление фруктов. Женщины, употреблявшие фрукты каждый день, не могли завести детей лишь в 4% случаев, а те, кто к фруктам не притрагивался, — в 12%.

Ученые особенно подчеркивают, что ни здоровая пища, такая как овощи и зелень, ни вредные привычки не оказывали такого влияния, как фрукты и жирная еда.

Исследователи пояснили, что фастфуд также ослабляет иммунную систему организма и способствует ожирению. Причем негативное влияние вредного питания сохраняется долгое время даже после полного отказа от него и перехода на здоровую пищу.


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