Американские ученые установили связь между генами, отвечающими за пигментацию волос, и генами, контролирующими иммунную систему. Об этом сообщают «Известия».

В результате экспериментов над лабораторными мышами специалисты выяснили, что связанный с регуляцией уровня белков-интерферонов (борются с бактериями и вирусами) ген MITF снижает их количество в клетках-меланоцитах. Именно это и приводит к потере пигментации волос -- седине.

Эксперты отмечают, что новое открытие позволяет сделать вывод о том, что предрасположенность к седине может быть врожденной и зависеть от иммунной системы.

«Данное открытие позволяет предположить, что гены, контролирующие пигментацию волос и кожи, также принимают участие в управлении иммунной системой», — рассказал один из авторов исследования.

Ученые уверены, что результаты исследования помогут в дальнейшем понять, почему люди иногда седеют после стресса или сильной болезни.