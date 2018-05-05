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Иммунитет связан с появлением седины — ученые

5 мая в 12:23 310 просмотров
, отвечающими за пигментацию волос, и генами, контролирующими иммунную систему. Об этом сообщают «Известия».

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Американские ученые установили связь между генами, отвечающими за пигментацию волос, и генами, контролирующими иммунную систему. Об этом сообщают «Известия».

В результате экспериментов над лабораторными мышами специалисты выяснили, что связанный с регуляцией уровня белков-интерферонов (борются с бактериями и вирусами) ген MITF снижает их количество в клетках-меланоцитах. Именно это и приводит к потере пигментации волос -- седине.

Эксперты отмечают, что новое открытие позволяет сделать вывод о том, что предрасположенность к седине может быть врожденной и зависеть от иммунной системы.

«Данное открытие позволяет предположить, что гены, контролирующие пигментацию волос и кожи, также принимают участие в управлении иммунной системой», — рассказал один из авторов исследования.

Ученые уверены, что результаты исследования помогут в дальнейшем понять, почему люди иногда седеют после стресса или сильной болезни.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-336672/

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