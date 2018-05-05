Работы на стадионе «Зенит» планируют завершить к 15 мая

Сейчас на стадионе готовы два футбольных поля с натуральным и искусственным газоном, оснащенные системой дренажа, полива и освещения. Кроме того, поле с искусственным покрытием будет дополнительно обогреваться.

Также завершена установка мини-футбольных и разминочных площадок, возведение административного здания с двумя раздевалками, душевыми и санузлами, комнатами тренеров и залом для пресс-конференций, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На стадионе работает система оповещения, смонтированы камеры видеонаблюдения и пожарная сигнализация.

«Осталось мало времени до того момента, когда сюда придут команды и болельщики. Планируется провести большой спортивный праздник. От нашей работы будет зависеть хорошее настроение сотен людей. Мы не должны их подвести. Остались мелкие штрихи, но, если мы их не исправим, они могут свести на нет хорошее впечатление от проделанной работы. Стадион должен быть готов к 15 мая», — сказал Виктор Кувайцев.