В России ужесточили правила проведения техосмотра

В России вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра автомобилей. Об этом сообщают «Известия».

В частности, изменились условия наказания операторов техосмотра за недобросовестное выполнение обязанностей.

Ранее существовала ответственность за выдачу карт владельцам неисправных авто, теперь операторов будут наказывать за предоставление диагностических карт с положительным вердиктом автомобилю, не соответствующему требованиям безопасности.

«Законом уточняется перечень полномочий органов госвласти субъектов РФ в сфере техосмотра. Эти органы получили право устанавливать предельный размер платы за техосмотр и контролировать его соблюдение. То же касается и размера платы за выдачу дубликата диагностической карты», -- отмечается в документе.

Отмечается, что это уже не первое изменение в правилах техосмотра. Так, в феврале 2018 года правительство ужесточило порядок проведения осмотра: помимо знака аварийной остановки у водителя должна быть аптечка.

Также вступил в силу запрет на управление машиной при повреждениях или дефектах усилителя руля. Кроме того, при использовании резины с шипами, она должна быть установлена на всех четырех колесах. На фары запретили наклеивать пленки, также нельзя устанавливать любые оптические детали.