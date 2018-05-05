Эксперты научились взламывать смартфоны за пару минут

Исследовательской группе удалось обнаружить наиболее быстрый способ взломать смартфон. Ввесь процесс занял не больше двух минут, сообщает телеканал «360».

В результате испытаний выяснилось, что с помощью уязвимости можно взломать устройство буквально за пару минут. Ранее считалось, что такая уязвимость может поразить лишь компьютер.

Кроме того, специалистам удалось выяснить, что взломать смартфон можно при помощи обычного мобильного браузера и JavaScript.

Отмечается, что после того, как устройство окажется взломано, хакеры могут контролировать данные смартфона и производить с ними различные операции.

По словам специалистов, уязвимость Rowhammer особенно опасна для мобильных телефонов.

Однако при этом уточняется, что речь идет о довольно старых Android-смартфонах, потому что с операционными системами современных гаджетов все гораздо сложнее.