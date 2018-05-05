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Губернатор дал старт областной легкоатлетической эстафете

5 мая в 17:59 182 просмотра

В Спасске состоялись массовые соревнования на призы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Обращаясь к участникам состязаний, жителям и гостям районного центра, глава региона отметил, что юбилейная двадцатая эстафета стала традиционным областным событием.

«Мы проводим ее каждый год в канун праздника — Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Важно, чтобы мы на Пензенской земле организовывали больше спортивных массовых мероприятий. Спорт объединяет людей, это здоровье, молодость, уверенность в себе. Все больше молодых людей приходят сегодня в спортивные секции, занимаются физическими упражнениями, ведут активный здоровый образ жизни. Сегодняшняя эстафета популяризирует спорт среди подрастающих поколений», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Спортсменам, собравшимся в Спасске, губернатор пожелал честной борьбы, заслуженных побед и удовольствия от спортивного праздника.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/82097/

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