Губернатор дал старт областной легкоатлетической эстафете

Обращаясь к участникам состязаний, жителям и гостям районного центра, глава региона отметил, что юбилейная двадцатая эстафета стала традиционным областным событием.

«Мы проводим ее каждый год в канун праздника — Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Важно, чтобы мы на Пензенской земле организовывали больше спортивных массовых мероприятий. Спорт объединяет людей, это здоровье, молодость, уверенность в себе. Все больше молодых людей приходят сегодня в спортивные секции, занимаются физическими упражнениями, ведут активный здоровый образ жизни. Сегодняшняя эстафета популяризирует спорт среди подрастающих поколений», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Спортсменам, собравшимся в Спасске, губернатор пожелал честной борьбы, заслуженных побед и удовольствия от спортивного праздника.