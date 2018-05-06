Стоит ли ждать фееричного финала Лиги Европы УЕФА? Прогноз
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
Губернатор призвал чиновников взять на вооружение новаторские идеи детей
Погода в Пензе на 6 мая
Иван Белозерцев посадил в Спасске каштаны
Пенза вошла в топ-5 лучших городов страны
Работы на стадионе «Зенит» планируют завершить к 15 мая
Погода в Пензе на 5 мая
На тропе здоровья Города Спутника состоялось «Птичье новоселье»
В нескольких больницах Пензенской области ввели карантин по кори
Пензенские студенты отправятся в веломарафон
Валерий Лидин: «Мы гордимся пензенскими спортсменами»

Президенту рассказали об успешном проекте в Заречном

6 мая в 09:17 324 просмотра
(АСИ) Светлана Чупшева рассказала президенту Владимиру Путину об успешном проекте, реализуемом в городе Заречном Пензенской области.

" data-title="Президенту рассказали об успешном проекте в Заречном — Пенза-пресс, рунет за день">

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала президенту Владимиру Путину об успешном проекте, реализуемом в городе Заречном Пензенской области.

Владимир Путин поинтересовался, в каких направлениях идет работа АСИ.

«В части регионального развития видим основной приоритет в формировании комфортной городской среды, о чем вы тоже сказали в своем послании. Мы готовы будем сформировать тысячу проектных команд в нашей стране за ближайшие 3−4 года, подготовить 100 проектов для городов, связанных и с благоустройством, и, действительно, с формированием таких точек притяжения», — цитирует Светлану Чупшеву пресс-служба Кремля.

Она привела в пример «Точку кипения» в Петрозаводске — формат, при котором активные люди могут сами инициировать и реализовывать проекты.

«У нас уже есть успешные проекты в Пензенской области, где мы вместе с «Росатомом» для города Заречный такой проект реализовали. Это, по сути, некий стандарт, который может быть сегодня тиражирован в масштабах всех муниципалитетов, и подготовка команд, которые будут с этим работать», — отметила она.

Также на встрече обсудили проекты по развитию образования детей, технопарки и другие вопросы, важные для развития регионов.

Фотография: http://kremlin.ru/events/president/news/57404

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...