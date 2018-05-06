Президенту рассказали об успешном проекте в Заречном

Владимир Путин поинтересовался, в каких направлениях идет работа АСИ.

«В части регионального развития видим основной приоритет в формировании комфортной городской среды, о чем вы тоже сказали в своем послании. Мы готовы будем сформировать тысячу проектных команд в нашей стране за ближайшие 3−4 года, подготовить 100 проектов для городов, связанных и с благоустройством, и, действительно, с формированием таких точек притяжения», — цитирует Светлану Чупшеву пресс-служба Кремля.

Она привела в пример «Точку кипения» в Петрозаводске — формат, при котором активные люди могут сами инициировать и реализовывать проекты.

«У нас уже есть успешные проекты в Пензенской области, где мы вместе с «Росатомом» для города Заречный такой проект реализовали. Это, по сути, некий стандарт, который может быть сегодня тиражирован в масштабах всех муниципалитетов, и подготовка команд, которые будут с этим работать», — отметила она.

Также на встрече обсудили проекты по развитию образования детей, технопарки и другие вопросы, важные для развития регионов.