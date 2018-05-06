Губернатор призвал чиновников взять на вооружение новаторские идеи детей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил выставку мастеров и Музей народного творчества в городе Спасске, а также оценил инициативы местных школьников.

Ивану Белозерцеву школьники представили живописные работы, рукоделие, а также макеты городских объектов и кварталов городов будущего. Губернатор отметил оригинальность и идей и призвал чиновников брать на вооружение новаторские решения.

В частности, он одобрил предложение о введении на городских улицах ярких разделительных полос, разграничивающих зону тротуара и дорожного полотна. Это повысит безопасность как пешеходов, так и водителей, сообщает пресс-центр облправительства.

Высоко оценил глава региона и местные сувениры.

«Надо продвигать местную сувенирную продукцию на областной уровень, мы готовы поддерживать творческих людей. Спасские художники и представители народных ремесел демонстрируют мастерство и качество, их изделия могут пользоваться спросом у жителей и гостей Пензенской области», — отметил он.

Иван Белозерцев предложил включить местный музей народного творчества в туристические маршруты, подчеркнув важность школьных экскурсий.