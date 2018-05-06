В Кузнецке поймали мужчину, который пытался скрыться с места ДТП

Как сообщается в официальной группе управления Росгвардии в соцсети «ВКонтакте», на ул. Пензенской автомобиль Ford Focus врезался в машину, которая ехала по встречке, от удара отскочил, задев прохожего, и въехал в магазин.

«Наряд группы задержания незамедлительно прибыл по указанному адресу и задержал 43-летнего местного жителя. В момент задержания мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался завести поврежденный в результате ДТП автомобиль. Как выяснилось, задержанный гражданин ранее уже был лишен права управления транспортными средствами», — сообщает пресс-служба управления.



Мужчину передали сотрудникам Госавтоинспекции для дальнейших разбирательств.