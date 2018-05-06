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Автоэкспедиция: Самые древние действующие христианские храмы в России

6 мая в 11:51 316 просмотров
, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) на телеканале"Экспресс" Денис Симонов стал Гум-Баши — самые древние действующие христианские храмы в России.

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Седьмым рекордным объектом на пути пензенской автоэкспедиции, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) на телеканале"Экспресс" Денис Симонов стал Гум-Баши — самые древние действующие христианские храмы в России.

Зеленчукские храмы — это три старинных христианских храма, расположенные в поселке Нижний Архыз на территории бывшего городища Маас (столица древней Алании) в ущелье реки Большой Зеленчук.

Самый большой — Северный Зеленчукский храм (предположительно, посвященный Николаю Чудотворцу) служил в X—XIII вв.еках кафедральным собором Аланской епархии и является самым впечатляющим строением всего комплекса. Некогда внутри храма имелась крестильная, единственная в то время на Северном Кавказе, а также величественный алтарь.

Сейчас у южной стены храма можно увидеть три открытых захоронения. Средний (как по расположению, так и по размерам) Зеленчукский храм (посвящен Христу Спасителю) отличается четкими математическими пропорциями — полная высота Среднего храма равна его длине, а размер окон барабана соответствует радиусу купола.

Самый маленький из Зеленчукских храмов — Южный (посвящен пророку Илье). Его длина составляет всего 7,7 м, а ширина — 6,16 м. При этом Южный Зеленчукский храм больше похож на русскую часовню, чем на византийскую церковь, так как со времени своего строительства (IX—X века) много раз перестраивался и изменялся. Однако именно этот храм является старейшим из ныне действующих храмов на территории России.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: фото Дениса Симонова

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