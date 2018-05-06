Стоит ли ждать фееричного финала Лиги Европы УЕФА? Прогноз
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
Российские хоккеисты разгромили сборную Австрии
Эксперты назвали преимущества Android перед iOS
Эксперты научились взламывать смартфоны за пару минут
В России ужесточили правила проведения техосмотра
Отдых помогает лучше запоминать новую информацию — психологи
Иммунитет связан с появлением седины — ученые
Ученые обнаружили связь между фастфудом и бесплодием
Посещение липецких лесов ограничат
Команду екатеринбургских хоккеистов усилит капитан французской сборной
В Череповце трибуны стадиона «Металлург» признали опасными

За пластиковые стаканчики придется платить экосбор

6 мая в 12:50 288 просмотров
, пишет РИА Новости.

" data-title="За пластиковые стаканчики придется платить экосбор — Пенза-пресс, рунет за день">

Правительство планирует ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду, пишет РИА Новости.

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», — отметил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время ежегодной экологической акции «Чистый берег».

Акция впервые прошла в 2014 году, а в сентябре того же года ее провели на всероссийском уровне. За четыре года участники очистили от мусора более 12 тысяч водоемов и 14 тысяч километров береговой полосы, отмечает издание.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...