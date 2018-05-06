За пластиковые стаканчики придется платить экосбор

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», — отметил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время ежегодной экологической акции «Чистый берег».

Акция впервые прошла в 2014 году, а в сентябре того же года ее провели на всероссийском уровне. За четыре года участники очистили от мусора более 12 тысяч водоемов и 14 тысяч километров береговой полосы, отмечает издание.