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В Пензе лесополосы очистят от валежника и мусора

6 мая в 13:59 338 просмотров

В Пензе продолжат работу по приведению лесополос с порядок. Такое поручение дал 6 мая мэр Виктор Кувайцев в ходе осмотра территории на ул. Окружной.

Директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Вячеслав Голохвастов сообщил, что сейчас лесополосу на ул. Окружной — от ул. мира до «Дизель-Арены» — убирают восемь человек: четверо занимаются опиловкой сухих деревьев, остальные собирают мусор вдоль дороги.

«Приводить эти зоны в порядок необходимо не только по экологическим причинам. Их ухоженный вид создает благоприятное впечатление о городе и радует горожан», — отметил Виктор Кувайцев.

Напомним, в городе продолжается месячник по благоустройству. Завершить работы планируется к празднованию Дня Победы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_derzhit_na_kontrole_blagoustroystvo_gorodskikh_lesopolos/

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