Эксперты назвали преимущества Android перед iOS

Эксперты назвали преимущества Android, которые стоило бы добавить в операционную систему от Apple.

В первую очередь, пишет VistaNews, специалисты отмечают приложение «Телефон». Они считают, что в Android оно гораздо функциональнее, потому что можно представить входящий вызов в виде баннера, есть возможность принять вызов через настраиваемую физическую кнопку и работает вибрация, когда снимают трубку на дозвоне.

Эксперты также невысоко оценили индикатор громкости на операционной системе от Apple, панель управления.

Кроме того, для запуска камеры на Android достаточно дважды щелкнуть по кнопке питания, тогда как у конкурента это происходит медленнее и требует больше действий. Также эксперты рекомендуют доработать на iOS темную тему оформления и сделать иной блокировку системы, пишет издание.