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Автоэкспедиция: Самый большой в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом

6 мая в 15:10 236 просмотров
, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) на телеканале «Экспресс» Денис Симонов стал РАТАН-600 — самый большой в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом.

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Восьмым рекордным объектом на пути пензенской автоэкспедиции, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) на телеканале «Экспресс» Денис Симонов стал РАТАН-600 — самый большой в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом.

РАТАН-600 (аббревиатура от РАдиоастрономический Телескоп Акаадемии Наук), расположенный близ станицы Зеленчукская в Карачаево-Черкессии, — невероятное по своим масштабам сооружение. В нем далеко не каждый и не сразу (если не знать, что это такое) сможет разгадать нечто, связанное с космосом и наукой.

На первый взгляд, РАТАН-600 выглядит как гигантский стадион, почему-то выстроенный близ небольшой станицы. И только хорошо присмотревшись к круговым «трибунам», можно разобрать, что это не сектора для зрителей, а огромные 11-метровые алюминиевые щиты-отражатели (на РАТАН-600 их почти 895), задача которых — отражать излучение космических источников и концентрировать его в едином центе — фокусе телескопа.

РАТАН-600 был запущен в 1974 году для исследований ближнего (Солнца, солнечного ветра, планет и спутников) и дальнего (радиогалактик, квазаров, космического микроволнового фона) космоса. Диаметр телескопа составляет 576 метров. Каждый и четырех секторов (юг, север, восток и запад) телескопа имеет площадь по 3000 м². Таким образом, суммарная геометрическая площадь антенны телескопа составляет невероятные 12000 м².

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: фото Дениса Симонова

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