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В Пензе торжественно открыли соревнования по мотокроссу

6 мая в 16:10 186 просмотров
(6+) на Кубок главы администрации города, посвященные Дню Победы.

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6 мая в Пензе стартовали открытые городские лично-командные соревнования по мотокроссу (6+) на Кубок главы администрации города, посвященные Дню Победы.

Состязания проходят 24-й раз, в этом году на мотодроме «Сура» выступает 14 команд из восьми регионов России. От города Пензы за кубок борются спортсмены Центра детского (юношеского) технического творчества и РОО «Федерация мотоциклетного спорта» Пензенской области, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Ежегодно посвящаем это мероприятие Дню Победы, чтобы показать, что мы гордимся подвигом своих отцов и дедов, чтим память героев Великой Отечественной войны. […] Пусть вас сопровождает драйв и чувство адреналина. Ждем от вас хороших результатов. Уверен, что своим упорством и волей вы покажете сегодня, что являетесь достойной сменой поколению победителей», — поприветствовал собравшихся мэр Виктор Кувайцев.

Успехов и безаварийной трассы спортсменам пожелали также ветеран Великой Отечественной войны, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев и президент Федерации мотоциклетного спорта Пензенской области Игорь Белоцерковский.

Соревнования проводятся в шести классах мотоциклов:

— класс 50 куб. см — (мальчики);
— класс 65 куб. см — (мальчики);
— класс «Питбайк» — (юноши);
— класс 85 куб. см — (юноши);
— класс «OPEN» — (юноши);
— класс «Любители» — (юноши).

Возраст участников соревнований — от 5 лет.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otkryl_sorevnovaniya_po_motokrossu/

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