Стоит ли ждать фееричного финала Лиги Европы УЕФА? Прогноз
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
В Кузнецке студенты приводят в порядок воинские захоронения
В Пензе пока не планируют рисовать «вафельницы»
В Пензе лесополосы очистят от валежника и мусора
В Пензе начали готовить зоны отдыха у воды
Губернатор призвал чиновников взять на вооружение новаторские идеи детей
Президенту рассказали об успешном проекте в Заречном
Погода в Пензе на 6 мая
Иван Белозерцев посадил в Спасске каштаны
Пенза вошла в топ-5 лучших городов страны
Работы на стадионе «Зенит» планируют завершить к 15 мая

В Пензе готовятся к открытию летних авиарейсов

6 мая в 17:14 138 просмотров
, средам и пятницам. Добраться до Сочи можно будет по средам и воскресеньям, а улететь в Анапу — по субботам.

" data-title="В Пензе готовятся к открытию летних авиарейсов — Пенза-пресс, рунет за день">

С 21 мая в пензенском аэропорту на южных направлениях откроются прямые авиарейсы. Жители региона смогут без пересадок добраться до курортов Крыма и Краснодарского края. Самолеты в Симферополь будут летать трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Добраться до Сочи можно будет по средам и воскресеньям, а улететь в Анапу — по субботам.

По словам представителей аэропорта, цены по сравнению с прошлым годом почти не изменились. Минимальная стоимость билетов в Сочи — шесть тысяч рублей, в Симферополь — семь тысяч. Однако при планировании поездки стоит учесть, что цена билета зависит от многих факторов, в том числе, даты вылета и наличия багажа.

«Естественно, это всех радует. И у нас очень много идут продажи билетов все покупают, интересуются. Все довольны. Лучше покупать билеты заранее, потому что там идет и субсидированные билеты, и в зависимости еще цены от раскупаемости. Чем вы берете поближе к вылету, тем будет дороже», — пояснила начальник службы организации перевозок пензенского аэропорта Александра Кулаева.

Пенсионеры, инвалиды и молодые люди в возрасте до 23 лет могут купить субсидированные билеты на южные направления. Сделать это можно только в кассах аэропорта. Кроме того, некоторые авиакомпании готовы полностью покрыть стоимость перелета для ветеранов Великой отечественной войны, а также сделать скидку в 50% на билет для их сопровождающих. Акция действует до 16 мая, подробности можно узнать в кассах аэропорта.

Последний рейс из Пензы в рамках летнего расписания отправится в Крым 29 сентября в 20.40, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...