В Пензе готовятся к открытию летних авиарейсов

С 21 мая в пензенском аэропорту на южных направлениях откроются прямые авиарейсы. Жители региона смогут без пересадок добраться до курортов Крыма и Краснодарского края. Самолеты в Симферополь будут летать трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Добраться до Сочи можно будет по средам и воскресеньям, а улететь в Анапу — по субботам.

По словам представителей аэропорта, цены по сравнению с прошлым годом почти не изменились. Минимальная стоимость билетов в Сочи — шесть тысяч рублей, в Симферополь — семь тысяч. Однако при планировании поездки стоит учесть, что цена билета зависит от многих факторов, в том числе, даты вылета и наличия багажа.

«Естественно, это всех радует. И у нас очень много идут продажи билетов все покупают, интересуются. Все довольны. Лучше покупать билеты заранее, потому что там идет и субсидированные билеты, и в зависимости еще цены от раскупаемости. Чем вы берете поближе к вылету, тем будет дороже», — пояснила начальник службы организации перевозок пензенского аэропорта Александра Кулаева.

Пенсионеры, инвалиды и молодые люди в возрасте до 23 лет могут купить субсидированные билеты на южные направления. Сделать это можно только в кассах аэропорта. Кроме того, некоторые авиакомпании готовы полностью покрыть стоимость перелета для ветеранов Великой отечественной войны, а также сделать скидку в 50% на билет для их сопровождающих. Акция действует до 16 мая, подробности можно узнать в кассах аэропорта.

Последний рейс из Пензы в рамках летнего расписания отправится в Крым 29 сентября в 20.40, сообщает телеканал «Экспресс».