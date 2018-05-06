В Кузнецке студенты приводят в порядок воинские захоронения (видео)

В преддверие дня Победы в Кузнецке приводят в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны. Эту работу выполняют учащиеся средних специальных учебных заведений, а также студенты кузнецкого института информационных и управленческих технологий.

В преддверие дня Победы на центральное кладбище Кузнецка прибыл молодежный десант. Вооружившись граблями, лопатами, пилами и мешками для мусора юноши и девушки принялись наводить порядок на воинских захоронениях. В годы Великой Отечественной здесь хоронили умерших в госпиталях солдат.

«Сегодня нас взяли как волонтеров на кладбище работать — расчищать могилы участников Великой Отечественной войны. Мне кажется, что мы обязательно должны это делать. Мы должны ухаживать за этими могилами, потому что именно эти люди подарили на счастливую жизнь, мирное небо над головой», — сказала учащаяся кузнецкого музыкального колледжа Дарья Мураева.

Всего на кладбище — около 200 захоронений, которые необходимо привести в порядок. Выявили неухоженные могилы фронтовиков работники одной из коммунальных служб Кузнецка.

«Мы сами делали картотеку. Картотека делалась на основании архивных записей, потом на основании даты рождения, даты смерти и того, какие памятники государство устанавливало. На основании этого мы и ведем учет», — сообщил директор управления ЖКХ города Кузнецка Александр Митрофанов.

Сотрудники управления ЖКХ распределили ребят по участкам. Как отмечают организаторы работ, все воинские захоронения на центральном кладбище Кузнецка будут убраны ко дню Победы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».