Губернатор поздравил работников радио с праздником

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников радиостанций с профессиональным праздником, который отмечается 7 мая.

«Сегодня поздравления принимают те, кто плодотворно работают в сфере телекоммуникаций и средств массовой информации, активно разрабатывают и широко внедряют в практику современные средства связи.

Ваш добросовестный труд, накопленный опыт, целеустремленность и энергия служат надежным залогом существования развитой информационной среды.

Мобильная связь, спутниковое телевидение, Интернет, инновационные цифровые технологии — все эти достижения стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, способствуют дальнейшему повышению ее качества.

Искренние слова признательности и благодарности — славным ветеранам за достойный вклад, которые вы внесли в развитие отрасли. Прекрасно, что добрые традиции предшественников бережно сохраняет и приумножает молодое поколение.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области!» — говорится в поздравлении.