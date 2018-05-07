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В России начнут маркировать продукты по типу «светофор»

7 мая в 09:13 252 просмотра
«светофор». На упаковки будет нанесена цветовая маркировка, информирующая о содержании сахара, соли и жиров в продукте.

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Летом в России стартует добровольная маркировка продуктов по типу «светофор». На упаковки будет нанесена цветовая маркировка, информирующая о содержании сахара, соли и жиров в продукте.

Роспотребнадзор уже подготовил проект рекомендаций для производителей, сообщают «Известия».

Ведомство выделило продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки. Именно эта категория может быть маркирована тремя цветами: красным — при превышении суточной нормы соли, сахара и прочего, зеленым — при низком содержании данных веществ, желтым — при среднем показателе.

Так, например, 0,7 граммов поваренной соли на 100 граммов мясных и хлебных продуктов будет превышением суточного потребления этого вещества, а менее 0,12 граммов будет говорить о низком содержании.

Роспотребнадзор уверен, что меры по повышению информированности населения о составе продукта помогут снизить заболеваемость ожирением, диабетом второго типа и др.


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