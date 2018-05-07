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Первый российский квантовый компьютер создадут раньше срока

7 мая в 09:45 218 просмотров
, а не через пять, как планировалось ранее, сообщают «Известия».

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Первый российский квантовый компьютер должен появиться уже через три года, а не через пять, как планировалось ранее, сообщают «Известия».

Согласно предварительному техзаданию, имеющемуся в распоряжении «Известий», создание компьютера планируют завершить к сентябрю 2021 года. Ранее предполагалось, что разработки займут пять лет.

В новой электронно-вычислительной машине (ЭВМ) будет не менее 50 кубитов. Эта единица информации в квантовом компьютере, в отличие от бита в традиционной ЭВМ, может находиться в нескольких состояниях одновременно. Отмечается, что за счет этого будет обеспечено увеличение производительности.

Ожидается, что машина сможет взламывать шифры, подбирать сложные пароли, а получаемые с помощью ЭВМ данные будут значительно точнее вычислений, используемых сегодня.

Эксперты уверены, что это существенно повысит качество предсказания новых материалов и фармакологических препаратов. Помимо этого, новейший российский квантовый компьютер сможет решить и многие другие задачи, неподвластные современным ЭВМ.


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