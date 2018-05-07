Стали известны подробности сильного пожара в Райках

В Пензе в частном секторе произошел пожар.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 6 мая в 16.50. На улице Проломной загорелся кирпичный жилой дом площадью 400 квадратных метров. В результате огонь уничтожил кровлю строения, выгорели помещения.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, при пожаре пострадали два человека, их доставили в больницу. Об их состоянии в ведомстве не уточнили.

Огонь тушили 20 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. Причины возгорания выясняются.

В группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте"горожане разместили видеозапись и фото с места происшествия.