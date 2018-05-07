Из-за ссор с супругом пензячка избила своего ребенка

В детскую больницу города Пензы с травмами поступил маленький ребенок. Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья.

Следствием установлено, что ребенка избила собственная мать — женщина нанесла несколько ударов ногой в живот.

Свой поступок женщина объяснила стрессовым состоянием из-за постоянных ссор с супругом. Мать рассказала, что ребенок играл на полу, вел себя шумно и не реагировал на замечания, поэтому она разозлилась. Когда она увидела, что состояние малыша ухудшилось, вызвала «скорую», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Женщина в настоящее время находится под домашним арестом, ей предъявили обвинение в совершении преступления. Расследование продолжается.