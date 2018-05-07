Виктор Кувайцев поздравил работников радио с профессиональным праздником

«В этот день мы говорим спасибо всем профессионалам своего дела, которые находятся в постоянном творческом поиске и диалоге со слушателями и зрителями, первыми откликаются на события дня и передают в эфир самую актуальную информацию.

Мы выражаем признательность специалистам, чей труд позволяет расширить границы общения между людьми. Результаты вашей работы очевидны, все большее число жителей нашего города пользуются доступными и качественными видами современной связи.

От души желаю работникам отрасли достичь новых высот в своей деятельности, вдохновения, ярких проектов, успехов и благополучия!» — говорится в поздравлении.