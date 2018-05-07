Пензенцы просят повесить таблички с номерами подъездов

Жители Пензы просят установить на домах таблички с номерами подъездов и расположенных в них квартир.

По их словам, это важно, когда на вызов приезжает «скорая». Врачи не должны терять время, бегая по подъездам в поисках нужной квартиры.

«Ул. Пацаева, дом 7а. Пожалуйста, пусть повесят таблички «номер подъезда». Приезжает «скорая» или такси, не могут понять, где первый, а где третий подъезд», — написал в «Жалобную книгу» горожанин.

«На ул. Славы аналогичная картина много лет», — добавил другой пензенец.

Однако ряд горожан отметил, что можно не устанавливать таблички, а краской указать на подъездах их номера.