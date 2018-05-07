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Пензенец нашел на полках магазина множество просрочки

7 мая в 11:17 150 просмотров
, как торгуют просроченными продуктами и переклеивают этикетки со сроком годности в сетевом магазине на пр. Строителей, 19а. Видео он прислал в группу «Это Пенза, Карл!».

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Житель Пензы снял ролик о том, как торгуют просроченными продуктами и переклеивают этикетки со сроком годности в сетевом магазине на пр. Строителей, 19а. Видео он прислал в группу «Это Пенза, Карл!».

Ролик был снят 5 мая. Судя по нему, мужчина купил в магазине курицу, лимонад, детское питание и обнаружил, что сроки годности этих продуктов уже вышли. Так, лимонад надо было выпить еще в конце апреля, детское питание должны были снять с реализации накануне, а на упаковке с курицей вообще был заклеен реальный срок годности.

Сотрудница магазина уверяла, что просроченный товар «просто не успели» снять с продажи (напомним, ролик записан 5 мая, лимонад был просрочен к тому времени более чем на неделю), ссылаясь на недостаток работников. Еще более забавной оказалась фраза о том, что товар продают «в полвеса». Как это влияет на свежесть продукции, правда, неясно.

«Готовьте возврат денег, свежий товар, по программе «За качество отвечаю!», — обратился он к замдиректору магазина.

Однако женщина ему ответила, что программы уже такой нет, ее якобы свернули. Пензенец не растерялся и по «горячей линии» выяснил, что она все-таки действует. В итоге ему вынуждены были вернуть деньги и подарить аналогичный товар, но с хорошим сроком годности. А чтобы просрочка не вернулась на полки, он вместе со спутницей настоял на том, чтобы продукты открыли.

«Вы думаете, мы их продавать будем?» — возмутилась сотрудница.

«Думаю, да», — без тени сомнения ответил мужчина.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl?z=video-152511991_456239075%2F2f0d24a1b441aee6f8%2Fpl_wall_-47515083

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