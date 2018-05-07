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УФАС разберется, почему в Пензе растут цены на бензин

7 мая в 15:00 420 просмотров
, что стоимость топлива подняли две крупные компании.

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По запросу ИА «Пенза-Пресс» управление антимонопольной службы России по Пензенской области провело мониторинг цен на бензин. Оказалось, что стоимость топлива подняли две крупные компании.

На то, что цены на бензин резко пошли вверх, в редакцию пожаловались горожане.

«На выходных подорожал бензин Аи-92 на 70 копеек! Я уже не говорю о других марках топлива. Куда это годится?» — возмутился мужчина.

По запросу информагентства УФАС проверило данный факт и выяснило, что цены повысили АО «Пензанефтепродукт», ООО «Лукаойл-Нижневолжскнефтепродукт».

В адрес компаний ведомство направило запросы о предоставлении экономического обоснования повышения цен. Пока они находятся на рассмотрении организаций.

«По итогам анализа предоставленных материалов и информации, Пензенским УФАС будет установлено наличие или отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях данных хозяйствующих субъектов», — отмечается в документе за подписью и. о. руководителя управления Елены Демидовой.

Между тем горожане продолжают сообщать о том, что топливо дорожает. ИА «Пенза-Пресс» будет следить за развитием событий.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-408333/

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