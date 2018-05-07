В Никольске женщина продала пойло подставному покупателю

Как сообщает пресс-служба Никольского районного суда, чтобы застукать злоумышленницу с поличным, была устроена проверочная закупка. Женщина продала почти пол-литра спиртосодержащей жидкости за 130 рублей.

Было установлено, что жидкость содержала в составе фенилэтанол, чего не должно быть по ГОСТу. Соответственно, данный напиток не может быть использован для приема внутрь. В некоторых случаях он может оказать негативное влияние на здоровье и даже повлечь летальный исход.

В суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. В результате ее оштрафовали на 9000 рублей. Приговор вступил в законную силу.