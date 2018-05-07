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Автоэкспедиция: Самый высокогорный город России

7 мая в 14:39 254 просмотра
, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, стал Тырныауз — самый высокогорный город России.

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Девятым рекордным объектом на пути пензенской автоэкспедиции, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, стал Тырныауз — самый высокогорный город России.

Центр Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР) — город Тырныауз (ранее — Нижний Баксан, Гирхожан) находится на высоте 1307 метров (максимально — 1587 м) над уровнем моря в долине реки Баксан. Своим основанием и расцветом Тырныауз обязан Тырныаузскому вольфрамо-молибденовому месторождению, открытому в 1934 году и Тырныаузскому горно-обогатительному комбинату, введенному в строй в 1940 году. Им же — своим нынешним положением.

Фото Дениса Симонова. Фото Дениса Симонова.

После распада СССР и закрытия комбината — градообразующего предприятия Тырныауза — город потерял треть своих жителей, сократившись в населении с 31000 до 20000 человек. К тому же, в июле 2000 года на Тырныауз спустился селевой поток, нанесший значительные повреждения мостам через реку Баксан, части жилых домов, зданиям и оборудованию комбината.

В настоящий момент Тырныауз постепенно превращается из индустриального города в один из туристических центров КБР. Этому способствует живописное расположение города и автомобильная дорога «Баксан-Эльбрус», проходящая через Тырныауз к подножью самой высокой горы в России.

Фото Дениса Симонова.

Фото Дениса Симонова.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: фото Дениса Симонова

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