Автоэкспедиция: Самый высокогорный город России

Девятым рекордным объектом на пути пензенской автоэкспедиции, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, стал Тырныауз — самый высокогорный город России.

Центр Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР) — город Тырныауз (ранее — Нижний Баксан, Гирхожан) находится на высоте 1307 метров (максимально — 1587 м) над уровнем моря в долине реки Баксан. Своим основанием и расцветом Тырныауз обязан Тырныаузскому вольфрамо-молибденовому месторождению, открытому в 1934 году и Тырныаузскому горно-обогатительному комбинату, введенному в строй в 1940 году. Им же — своим нынешним положением.

После распада СССР и закрытия комбината — градообразующего предприятия Тырныауза — город потерял треть своих жителей, сократившись в населении с 31000 до 20000 человек. К тому же, в июле 2000 года на Тырныауз спустился селевой поток, нанесший значительные повреждения мостам через реку Баксан, части жилых домов, зданиям и оборудованию комбината.

В настоящий момент Тырныауз постепенно превращается из индустриального города в один из туристических центров КБР. Этому способствует живописное расположение города и автомобильная дорога «Баксан-Эльбрус», проходящая через Тырныауз к подножью самой высокой горы в России.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.