В Пензе состоится спартакиада молодежи по спортивной гимнастике

Соревнования по спортивной гимнастике (0+) состоятся на базе дворца спорта «Буртасы» с 10 по 13 мая.

В состязаниях по программе мастеров спорта примут участие юниоры от 16 до 19 лет и юниорки от 14 до 17 лет. Они выступят в составе 18 мужских и 19 женских команд, а еще 16 юношей и 14 девушек будут бороться за личные награды.

Соревнования пройдут в командном первенстве, личном многоборье и финалах в отдельных видах многоборья, сообщили в пресс-службе СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой .

Летняя спартакиада молодежи России (0+) пройдет в Пензе с 8 мая по 22 августа.