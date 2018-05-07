В Сызрани наказали пытавшегося отдохнуть на природе пензенца

В лесном массиве Сызрани обнаружили жителя Пензенской области, который пытался пожарить на открытом огне шашлык. Мужчина сообщил, что не знал о том, что в городе действует противопожарный режим.

Об этом пишет «КТВ-луч». Сотрудники пожарного ведомства совершали объезд лесопарковых зон. В ходе рейда в одном из лесных массивов города они обнаружили компанию — пензенец в сопровождении двух женщин. Отдыхающие приехали на место на Daewoo Matiz. Мужчина уже успел развести костер, когда к ним присоединились проверяющие.

По словам пензенца, о запрете разводить открытый огонь он ничего не знал, однако это не избавит его от ответственности. Штраф за нарушение составляет от 2000 до 3000 рублей.

«Ни местные жители, ни тем более гости города просто не обращают внимания на выставленные аншлаги с запретами и шлагбаумы», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности Сызрани, Октябрьска, районов Сызранского и Шигонского Павел Колокольцев.