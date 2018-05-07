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Автоэкспедиция: Самая высокая точка России и Европы

7 мая в 15:56 166 просмотров
, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, стала гора Эльбрус — самая высокая точка России и Европы.

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Десятым рекордным объектом на пути пензенской автоэкспедиции, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, стала гора Эльбрус — самая высокая точка России и Европы.

Двуглавый Эльбрус (Восточная вершина — 5621 м, Западная вершина — 5642 м), расположенный на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, был и остается крайне притягательным местом для ученых, альпинистов, любителей активного отдыха, да и просто туристов, желающих насладиться видами, открывающимися с этой величественной горы.

Первое удачное восхождение на Восточную вершину Эльбруса состоялось летом 1829 года, когда туда поднялся проводник экспедиции генерала Эммануэля Килар Хаширов. Западная вершина была покорена позднее — в 1874 году английскими альпинистами под руководством Флоуренса Гроува при помощи местного проводника Ахия Соттаева. А с первой четверти 20 века покорения высшей точки нашей страны начало носить массовый характер.

В 1969 году на Эльбрусе появилась первая канатная дорога. Ныне две линии канатки (старая — маятниковая и новая — гондольная) соединяют нижнюю станцию «Азау» (2350 м) через промежуточные станции «Кругозор» (3000 м) и «Мир» (3500 м) с максимальной точкой механизированного подъема — станцией «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 метров.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: фото Дениса Симонова

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