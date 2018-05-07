Стоит ли ждать фееричного финала Лиги Европы УЕФА? Прогноз
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
Бизнес на 9 Мая. Как память и гордость поставили на поток
Исповедь алкоголика. Как в Пензе учат жить в трезвости
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе МРЭО ГИБДД изменил график работы в праздник
В Пензенской области на борьбу с пожарами стягивают все силы
Кувайцев назначил ответственных за проведение фейерверка 9 Мая
Егор Крид привез потенциальных невест в Пензу
В Пензе выберут «Народного врача»
В Сызрани наказали пытавшегося отдохнуть на природе пензенца
УФАС разберется, почему в Пензе растут цены на бензин
Как весеннее обострение уличную активность породило
Виктор Кувайцев обещал взяться за УК, которые не выходят на субботник
В Пензе определили правила запуска квадрокоптеров

Новый выпуск программы «Контроль качества» посвятили приборам учета (видео)

7 мая в 16:24 152 просмотра
«Термодом» подготовила очередной выпуск передачи «Контроль качества». Он посвящен приборам учета и погодного регулирования в Городе Спутнике.

" data-title="Новый выпуск программы «Контроль качества» посвятили приборам учета — Пенза-пресс, рунет за день">

Компания «Термодом» подготовила очередной выпуск передачи «Контроль качества». Он посвящен приборам учета и погодного регулирования в Городе Спутнике.

В программе ведущий Виталий Добров знакомится с сотрудниками коммунальной организации, техникой, установленной в домах, и особенностями ее работы.

Этот выпуск будет полезен тем, кто хочет узнать, как в микрорайоне организована система учета энергетических ресурсов, что такое приборы погодного регулирования и для чего они нужны, а также почему жители Спутника платят за коммуналку в разы меньше, чем большинство пензенцев.

Виталий спускается в подвалы, открывает закрытые для обычных людей двери и с помощью специалистов компании «Термодом» разбирается в работе общедомового оборудования. Просто о сложном — доступная и интересная подача материала не даст заскучать даже самым искушенным зрителям.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...