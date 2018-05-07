В программе ведущий Виталий Добров знакомится с сотрудниками коммунальной организации, техникой, установленной в домах, и особенностями ее работы.
Этот выпуск будет полезен тем, кто хочет узнать, как в микрорайоне организована система учета энергетических ресурсов, что такое приборы погодного регулирования и для чего они нужны, а также почему жители Спутника платят за коммуналку в разы меньше, чем большинство пензенцев.
Виталий спускается в подвалы, открывает закрытые для обычных людей двери и с помощью специалистов компании «Термодом» разбирается в работе общедомового оборудования. Просто о сложном — доступная и интересная подача материала не даст заскучать даже самым искушенным зрителям.
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Новый выпуск программы «Контроль качества» посвятили приборам учета (видео)
Компания «Термодом» подготовила очередной выпуск передачи «Контроль качества». Он посвящен приборам учета и погодного регулирования в Городе Спутнике.
В программе ведущий Виталий Добров знакомится с сотрудниками коммунальной организации, техникой, установленной в домах, и особенностями ее работы.
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