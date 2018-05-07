Новый выпуск программы «Контроль качества» посвятили приборам учета (видео)

В программе ведущий Виталий Добров знакомится с сотрудниками коммунальной организации, техникой, установленной в домах, и особенностями ее работы.



Этот выпуск будет полезен тем, кто хочет узнать, как в микрорайоне организована система учета энергетических ресурсов, что такое приборы погодного регулирования и для чего они нужны, а также почему жители Спутника платят за коммуналку в разы меньше, чем большинство пензенцев.



Виталий спускается в подвалы, открывает закрытые для обычных людей двери и с помощью специалистов компании «Термодом» разбирается в работе общедомового оборудования. Просто о сложном — доступная и интересная подача материала не даст заскучать даже самым искушенным зрителям.