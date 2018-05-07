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В Пензенской области на борьбу с пожарами стягивают все силы

7 мая в 17:04 124 просмотра

За сутки в Пензенской области произошло почти полсотни пожаров — горела сухая трава.

Как сообщила «Эху Пензы» начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, чтобы ликвидировать пожары, пришлось подключить к этой работе резервные машины, вызвать на работу людей, у которых был выходной.

«Хотим напомнить гражданам, что надо учитывать погодные условия, ни в коем случае не оставлять горящую траву, не бросать окурки. Погода ветреная, искры легко разносятся, и возникают пожары», — отметил она.

Напомним, 7 мая в районе Арбеково загорелось 2 га травы вдоль трассы. Пожар удалось ликвидировать силами двух пожарных частей и лесников.

Фотография: фото Евгения Хлуса

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