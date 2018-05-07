Ветераны в честь Дня Победы получат по 10 тыс. рублей

В мае-июне участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей в связи с празднованием 73-летния Победы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны — граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в нашей стране, Латвии, Литве, Эстонии.

Установлено, что по 10 тысяч получат около 103 тыс. человек. Общий объем финансирования составит 1,034 млрд рублей.

«Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо. Она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР», — сообщает Пенсионный фонд.