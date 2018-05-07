Ученые нашли способ победить рак груди

Ученые исследовали опухоли молочной железы, при которых проявляет активность фермент HER2. Они обнаружили, что высокое содержание белка AXL в клетках HER2 способствует ускорению развития рака, так как в этом случае клетки опухоли отделяются и распространяются в виде метастазов. Именно эти клетки являются причиной смерти от рака в 90% случаев, сообщает телеканал «360».
Во время опыта исследователи добились повышения выживаемости больного, снизив активности соединения AXL и HER2. Основываясь на этом открытии, лечение с нацеленным воздействием на AXL может снизить риск метастазов.
По статистике, рак груди обнаруживают у одной женщины из восьми, а каждая тридцатая умирает от болезни.