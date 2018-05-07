Ученые нашли способ победить рак груди

Специалисты выяснили, что важнейшую роль в развитии метастазов при раке груди играет белок AXL. Опыты на мышах показали, что при блокировании этого белка развития заболевания удается избежать.

Ученые исследовали опухоли молочной железы, при которых проявляет активность фермент HER2. Они обнаружили, что высокое содержание белка AXL в клетках HER2 способствует ускорению развития рака, так как в этом случае клетки опухоли отделяются и распространяются в виде метастазов. Именно эти клетки являются причиной смерти от рака в 90% случаев, сообщает телеканал «360».

Во время опыта исследователи добились повышения выживаемости больного, снизив активности соединения AXL и HER2. Основываясь на этом открытии, лечение с нацеленным воздействием на AXL может снизить риск метастазов.

По статистике, рак груди обнаруживают у одной женщины из восьми, а каждая тридцатая умирает от болезни.