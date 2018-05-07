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Эксперты назвали самые заметные события в Пензенской области за апрель

7 мая в 17:51 246 просмотров
«Петербургская политика».

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Пензенская и Тульская области набрали максимальное количество баллов в группе субъектов с высокой устойчивостью в авпрельском рейтинге фонда «Петербургская политика».

По данным аналитиков, рейтинг этих регионов составил 7,9, что позволило им вновь возглавить группу субъектов РФ с высокой устойчивостью (рейтинг от 7,0 до 7,9).

В числе позитивных событий, произошедших в Пензенской области в апреле, эксперты «Петербургской политики» назвали обсуждение губернатором Иваном Белозерцевым с представителями «Казанского маслоэкстракционного завода» возможностей сотрудничества с сельхозпредприятиями, подписание соглашения с ООО «ФомЛайн» об организации в Кузнецке производства пенополиуретана для мебельной промышленности и матрасов.

Кроме того, специалисты отметили важность запуска третьей обойно-печатной линии на пензенском предприятии «Маякпринт».

Самыми негативными событиями месяца стали арест бывшего главного врача пензенского онкологического диспансера Виталия Серебрякова (его подозревают во взятке в особо крупном размере) и условный срок за незаконное предпринимательство и мошенничество бывшему директору МУП «Коммунальщик», депутату комитета местного самоуправления Лопатинского сельсовета.


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