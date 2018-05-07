Пензенский художник распишет подземный переход граффити

7 мая в управлении культуры города Пензы обсудили ход реализации проекта росписи стен подземного перехода на проспекте Победы.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, граффити будет наносить пензенский художник Никита Романов. Уже разработаны эскизы, в настоящее время поверхность стен перехода готовят к нанесению рисунка.

«К Дню города этот проект должен быть реализован», — поставил задачу глава администрации города Виктор Кувайцев.

Напомним, возможность росписи стен подземных переходов власти города рассматривали в конце 2017 года, при условии, что мастера граффити представят проект культурной или патриотической направленности.