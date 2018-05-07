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Пензенский художник распишет подземный переход граффити

7 мая в 17:47 388 просмотров

7 мая в управлении культуры города Пензы обсудили ход реализации проекта росписи стен подземного перехода на проспекте Победы.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, граффити будет наносить пензенский художник Никита Романов. Уже разработаны эскизы, в настоящее время поверхность стен перехода готовят к нанесению рисунка.

«К Дню города этот проект должен быть реализован», — поставил задачу глава администрации города Виктор Кувайцев.

Напомним, возможность росписи стен подземных переходов власти города рассматривали в конце 2017 года, при условии, что мастера граффити представят проект культурной или патриотической направленности.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-3286863/

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