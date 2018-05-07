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В Пензе на молодежном форуме откроют смену для иностранцев (видео)

7 мая в 19:49 232 просмотра
(18+), так теперь будет называться региональный молодежный форум.

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Активная молодежь Пензы вооружилась блокнотами и ручками. В регионе стартует подготовка к «Всероссийской форумной кампании — 2018». Покорение новых образовательных вершин начнется с «Сурских ласточек» (18+), так теперь будет называться региональный молодежный форум.

Этой весной пензенскую молодежь объединит региональный молодежный форум «Сурские ласточки». Ребят ждет множество разнообразных образовательных программ. Полезную информацию они смогут почерпнуть на направлениях «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы», «Творчество и здоровый образ жизни», «Мы — россияне». Для иностранных граждан впервые будет открыта смена «Международное сотрудничество».

«Обучается большое количество иностранных студентов — несколько тысяч человек, почти из 50 стран мира. Наступила пора, когда мы должны организовать для них отдельную смену. Мне кажется, что это будет не только интересно, но и полезно», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Формат молодежного форума будет приближен к международному фестивалю «Ласточка», который прошел в Пензе в марте. На каждом направлении с участниками будут работать специалисты, в том числе — из других регионов. В свою очередь, кураторы форума помогут активистам с разработкой проектов, которые они смогут презентовать на «iВолге» (18+), «Территории смыслов» (18+), «Тавриде» (18+) и форуме «Евразия» (18+).

«Задача на этот форум — научиться правильно формировать цели и грамотно привлекать средства. Потому что зачастую не всегда нужны финансовые средства, можно использовать и другие, нематериальные ресурсы», — рассказал куратор регионального молодежного форума «Сурские ласточки» Сергей Зиновьев.

Ожидается, что в региональном форуме примут участие около 150 человек. Победители каждой смены получат денежную премию, а самые активные — рекомендательные письма от правительства области для участия в окружных и федеральных форумах.

Торжественное открытие смены состоится 15 мая на базе санатория «Березовая роща», сообщает телеканал «Экспресс».


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