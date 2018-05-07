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Пензенские кадеты возложили цветы к Вечному огню (видео)

7 мая в 20:11 148 просмотров
(0+), посвященным 73-й годовщине Великой Победы. В преддверии праздника в городе прошла акция «И помнит мир спасенный». Почтить память советских воинов, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом, у Вечного огня собрались свыше 600 кадетов школы № 70 по делам ГО и ЧС.

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В Пензе дан старт торжествам (0+), посвященным 73-й годовщине Великой Победы. В преддверии праздника в городе прошла акция «И помнит мир спасенный». Почтить память советских воинов, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом, у Вечного огня собрались свыше 600 кадетов школы № 70 по делам ГО и ЧС.

В этот день говорят о невосполнимой утрате — 200 тысячах погибших пензенцев на фронтах Великой Отечественной войны.

«От имени городского совета ветеранов и участников ВОВ Пензы я искренне поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы советского народа. Мы должны бороться за мир и не допустить, чтобы пришлось пережить тяготы, лишение, невзгоды, которое пережило старшее поколение и на фронте, и в тылу», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев.

Старт городским торжествам в честь годовщины дали воспитанники кадетской школы. В акции «И помнит мир спасенный» приняли участие свыше 600 человек.

«Это мероприятие проходит в 15 раз. Главная цель — почтить память тех, кто отстоял свободу и независимость во время Великой Отечественной войны, отдать дань почести этим людям и сделать все возможное, чтобы наши дети походили на них», — рассказал директор кадетской школы № 70 ГО и ЧС Пензы Евгений Выборнов.

К Вечному огню возложили цветы не только учащиеся с 1 по 11 классы, но и выпускники школы № 70. Они хорошо помнят время, когда традиция проведения этой памятной акции только зарождалась.

В завершении — торжественный марш вокруг Мемориала воинской и трудовой Славы. Воспитанники кадетской школы № 70 продолжат нести «Вахту памяти» у Вечного огня до 9 мая, сообщает телеканал «Экспресс».


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