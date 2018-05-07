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В Пензе почтили память педагогов-фронтовиков (видео)

7 мая в 20:16 140 просмотров
, которые сражались на полях Великой Отечественной войны. Торжественный митинг в память о тех, кто не вернулся домой и тех, кто пережил страшный годы и продолжил преподавать, посетили ветераны.

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Ученики пензенской школы восстановили имена и фамилии нескольких сотен учителей, которые сражались на полях Великой Отечественной войны. Торжественный митинг в память о тех, кто не вернулся домой и тех, кто пережил страшный годы и продолжил преподавать, посетили ветераны.

Эти слова посвящены каждому педагогу, который в годы Великой Отечественной защищал Родину и продолжал передавать свои знания молодому поколению. Мемориальная доска появилась в Пензе благодаря стараниям неравнодушных детей. За два года ученики школы № 58 отыскали имена более 400 педагогов-фронтовиков.

«Единственной мерой времени является память. И пока мы с вами помним, дорогие друзья, пока она живет в наших сердцах, эти люди будут живы», — отметила заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Митинг возле мемориальной доски, посвященной памяти учителей-воинов, школьники проводят третий год подряд. Ветеран Великой Отечественной Федор Степанов, один из почетных гостей встречи, посвятил преподаванию 20 лет жизни.

«Учителя отдают много сил для того, чтобы вырастить патриота страны. От имени ветеранов лично поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы», — сказал он.

«История есть история, без нее нет будущего. Мы стараемся в этом помочь ребятам», — сказала заместитель председателя совета ветеранов работников образования Пензенской области Лилия Глухова.

Школьники исполнили для собравшихся несколько песен о войне и выпустили в небо воздушные шарики. В финале встречи участники митинга возложили цветы к мемориалу в память о тех, кто навсегда остался на полях сражений, сообщает телеканал «Экспресс».


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