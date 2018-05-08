В Пензе 9 мая изменится работа общественного транспорта

В Пензе 9 мая во время проведения легкоатлетической эстафеты изменится схема движения общественного транспорта.

По информации пресс-службы горадминистрации, изменения будут действовать с 9.30 и до окончания эстафеты, предположительно до 16.00. Движение общественного транспорта будет осуществляться по схемам:

— троллейбусы № 6 — с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— автобусы № 66 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— маршрутки № 44, № 70 — с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

— маршрутки № 2А, № 29, № 81 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

— маршрутки № 1Т — с улицы Пушкина по улицам Кулакова — Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— маршрутки № 55 — с улицы Луначарского по улицам Гагарина — Суворова — 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— маршрутки № 2Т — с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Крупской — Гагарина — Суворова и далее по маршруту;

— маршрутки № 13, № 16, № 49, № 68, № 75, № 89 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

— маршрутки № 77 — при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Беляева — проспект Победы и далее по маршруту; при движении с проспекта Строителей: по улицам 8 Марта — Карпинского и далее по маршруту;

— маршрутки № 80 — при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта — Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— маршрутки № 59 — с улицы Гагарина — по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях.

Кроме того, будет приостановлено движение троллейбусов № 1, № 8, № 9 и ограничено движение троллейбусов № 2 до площади «Дружбы» по ул. Суворова.