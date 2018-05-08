После фейерверка 9 мая пензенцев доставят в 19 точек города

По информации пресс-службы мэрии, всего будет предоставлено 48 единиц общественного транспорта, в том числе — 22 больших автобуса, два автобуса среднего класса и 18 маршруток. Весь транспорт будет ожидать пензенцев около Юбилейной площади.
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9 мая в Пензе организуют подачу общественного транспорта после праздничного фейерверка в честь Дня Победы.
По информации пресс-службы мэрии, всего будет предоставлено 48 единиц общественного транспорта, в том числе — 22 больших автобуса, два автобуса среднего класса и 18 маршруток. Весь транспорт будет ожидать пензенцев около Юбилейной площади.