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В Пензе встретили Поезд Победы

8 мая в 11:11 456 просмотров
«Пенза-1» прибыл ретропоезд во главе с легендарным паровозом «Лебедянка».

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8 мая на станцию «Пенза-1» прибыл ретропоезд во главе с легендарным паровозом «Лебедянка».

В праздничной встрече приняли участие десятки горожан, ветераны-железнодорожники, представители администрации и другие. Для гостей играл духовой оркестр, все желающие могли подняться в кабину машинистов и сделать фото на память. На перроне дарили цветы и раздавали георгиевские ленточки.

«Сегодня на Куйбышевской магистрали «Лебедянка» — единственный действующий паровоз, который базируется в эксплуатационном локомотивном депо «Пенза». В настоящее время паровоз используется для участия в праздничных мероприятиях как символ преемственности и связи поколений», — отметили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Фотография: фото Евгения Хлуса

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