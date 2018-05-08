В Пензе встретили Поезд Победы

В праздничной встрече приняли участие десятки горожан, ветераны-железнодорожники, представители администрации и другие. Для гостей играл духовой оркестр, все желающие могли подняться в кабину машинистов и сделать фото на память. На перроне дарили цветы и раздавали георгиевские ленточки.

«Сегодня на Куйбышевской магистрали «Лебедянка» — единственный действующий паровоз, который базируется в эксплуатационном локомотивном депо «Пенза». В настоящее время паровоз используется для участия в праздничных мероприятиях как символ преемственности и связи поколений», — отметили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.